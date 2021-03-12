陳時中探訪部桃副護理師和家人 鄭文燦盼勿標貼確診者

新冠肺炎部立桃園醫院確診副護理長（案863）和被感染的家人春節前後陸續出院，現在已經開始正常生活和工作。衛福部長陳時中日前到副護理長桃園住家慰勉，還和全家人合影。

衛福部醫福會執行長王必勝是部桃專案期間前進指揮所指揮官，在臉書發文，表示當大家逐漸淡忘部桃感染事件時，「可是陳指揮官沒有忘」，部桃事件受創最深的莫過於副護理長一家人，共7位確診，身心都受到巨大的壓力；副護理長本人痊癒後再繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的辛苦了。

王必勝說，陳時中在百忙之中還是主動指示要去副護理長桃園家拜訪慰勉，當天閒話家常，發現一家人都恢復的很好，也將陸續返回工作崗位，老先生也非常開心部長來訪。

當天也到場的里長說，副護理長全家隔離治療時，市長、衛生局都很幫忙，尤其是副護理長的婆婆病逝，家人都被隔離不能親自辦後事，市長鄭文燦指示衛生局和市府相關局處全力協助。

桃園市長鄭文燦今天參加植樹活動，會後受訪時表示，部桃感染事件讓副護理師的家庭承擔很多的壓力，當時因為全家人都確診隔離治療，副護理師的媽媽在隔離治療的時候不幸過世，衛生局組織了專案小組助他們，包括心理諮商、生活的恢復，保持密切聯絡，也希望不要被標籤化，能夠讓他們的生活盡快地恢復正常。

鄭文燦說，他發現衛生局跟副護理師、家人聯絡的時候跟，他們一家人的心態都非常正向，度過了這一次的挑戰，希望這個家庭生活能夠盡快地恢復正常。

地方人士指出，副護理師確診後，先生、孩子、公婆也受感染，全被隔離治療，婆婆還在治療期間不幸病逝。他們住在桃園多年，周邊都是老鄰居，幾乎都知道副護理長在部桃上班，孩子很有禮貌，看到鄰居都會打招呼。全家人隔離治療期間家裡沒人，新聞傳開以後有些人注意到一段時間沒有看到這家人，當時里長口風緊沒透露，大家也就沒特別在意或追問。