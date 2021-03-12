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蘇貞昌：是馬英九封存核四 重啟不是該不該而是能不能

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

藻礁議題延燒。核四是否重啟也成為近日熱門話題。行政院長蘇貞昌今表示，核四封存是前總統馬英九決定，重啟不是該不該的問題，而是能不能，且核一、核二、核三廢料至今也無解。

蘇貞昌今率內閣官員赴立法院施政報告並備質詢。民進黨立委洪申翰詢問核四是否真能重啟，甚至如同核四商轉公投上所說的3年就能商轉，以及我國核廢料儲存場尋址進度。

原能會主委謝曉星答詢時表示，核四的興建執照已經過期，必須重新取得建照，如果原地興建也要提出相關地質調查，且相關程序因為福島核災後，相關法規都有再精進，得適用最新標準。

經濟部長王美花則說，核四公投理由書指重啟後3年可以商轉，但這一定做不到，目前估算是7年加N年，7年是指可以掌握的時間，包含找到裝設設備、測試、熱機，還要送原能會審查，純工程面就要7年，未知數的時間就會是一個問題，3年絕對不可能。

洪申翰指，馬英九說核四廠貢寮山洞可以放2萬桶高階核廢料40年。王美花解釋，絕對不可能，確實貢寮後有山洞，只能放低階核廢料，燃燒過的高階核廢料半衰期達一萬年，絕對不可能，且選址也要經過地方同意才可以，目前沒有高階貯存場。

蘇貞昌請貢寮鄉親放心，他一定跟大家站在一起，而核四封存是馬前總統決定，重啟不是該不該問題，而是能不能，且核一、核二、核三廢料至今也無解。

核四 核廢料 貢寮

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