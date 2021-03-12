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每天4包菸蔡啟芳「換肺」重生 他喊國民黨沒倒前絕不死

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
前立委蔡啟芳過去50年每天抽4包菸，於台大醫院接受治療後獲得重生，呼籲國人應戒菸。記者陳雨鑫／攝影
前立委蔡啟芳過去50年每天抽4包菸，於台大醫院接受治療後獲得重生，呼籲國人應戒菸。記者陳雨鑫／攝影

連續50年、天天4包菸，去年7月因肺組塞晚期接受肺移植手術的前立委蔡啟芳，今分享移植重獲新生的過程。他說，當時肺功能僅剩23％，只能等待肺移植，等待期間一度感到無望，把遺言、藏金位置都講透透，沒想到某天家人接到電話表示「等到了」，順利接受手術完成移植，他笑稱，能保住這條命，可能與過去許下「國民黨沒倒之前絕對不死」，可能老天才留下這條命。

蔡啟芳因為晚期肺組塞，去年7月11日於台大醫院接受腦死患者的器官捐贈完成肺臟移植。重獲新生的蔡啟芳今表示「以前真的不知道抽菸跟吸毒一樣傷身體，甚至吸菸比吸毒還毒」，過去因為吸菸常常會感到喘，醫師總告訴他「吃個藥就會好了」也沒有多衛教說菸多吸對於肺會造成永久的傷害。

蔡啟芳說，先前有位朋友見到他常常會感到喘，告訴他，他自身曾接受肺移植，並介紹台大的胸外主任徐紹勛給他，他發現等待器官不簡單，趕緊上網登錄願意器捐，沒想到沒多久病情急轉直下，把所有後事都已經交代好了，也把自己藏金的地點全部曝光。

正當準備面對生死時，想到電線桿上常常會貼著「信耶穌得永生」，他心想，反正都死路一條，乾脆信看看，受洗後2天，家人就接到電話「等到肺了」，經歷十多小時的手術後，蔡啟芳說，醒來時完全沒有任何不適，出院第二天堅持要開車外出，沒想到意外出車禍，他說，當時車子被撞到整個人呈現扭曲的姿勢，仍大難不死。

蔡啟芳笑說，可能是曾發願國民黨沒有倒之前絕對不死，可能因此才保住這一條命。他強調，自己因為長期吸菸導致晚期肺組塞，也呼籲國人千萬別再吸菸了。

前立委蔡啟芳（左）與兒子蔡易餘（右）今一同出席台大醫院記者會。記者陳雨鑫／攝影
前立委蔡啟芳（左）與兒子蔡易餘（右）今一同出席台大醫院記者會。記者陳雨鑫／攝影

蔡啟芳 手術 器官捐贈

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