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蔡總統：疫情還未遠離還有旱災挑戰 天顯宮祈天降甘霖
蔡英文總統今天到基隆和平島天顯宮參拜，蔡英文表示，現在疫情還沒有離開我們，且還有旱災等許多挑戰，她希望國人持續團結努力，讓世界各地的台灣人都以台灣這個家為榮，大家一起來努力。
蔡英文總統今天到基隆，一個上午馬不停蹄走訪4個行程，近12時到和平島天顯宮參拜，蔡英文表示，台灣這段期間面臨疫情、旱災都面對很多挑戰，在這些挑戰中，台灣人展現我們的韌性和團結，在台灣人共同團結下，疫情得到控制，社會穩定，經濟也持續成長，去年台灣的經濟成長率，應是比較先進國家中最高的，也是亞洲四小龍最高的，達到3.11。
蔡總統並說，今年經濟持續成長，她相信未來幾年台灣的經濟都會在健康的狀態下持續成長，但要克服很多困難，疫情還沒有離開，還有旱災及很多需要改革的地方，都需要國人一起團結、投入，也相信神明也會保佑台灣平安，讓大家感覺是安全、溫暖的家，讓世界各地的台灣人都以有這個家為光榮、榮耀，大家一起來努力。
廟方人員表示，蔡總統參拜時，特別祈求天降甘霖，解決中南部旱災。
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