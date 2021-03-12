核食還福食？蘇貞昌：食品用科學來分類是對的

針對日本食品進口議題，駐日代表謝長廷昨表示，台灣會以科學為根據，如果有輻射汙染那就是「核食」，如果沒有汙染就是「福食」。行政院長蘇貞昌今則表示，沒有注意到謝長廷怎麼說，但食品用科學來分類是對的。

蘇貞昌今率內閣官員赴立院施政報告並備詢，國民黨立委謝衣鳯質詢，蘇貞昌是否認同謝長廷的說法，相關說法是否為了進口核食解套，以及我國有無考量赴日蒐集核食相關資料，因為台灣大學醫學院毒理學研究所教授、毒物科醫師姜至剛團隊赴日蒐集確有驗出輻射量。

蘇貞昌答詢時表示，沒有注意到謝長廷怎麼說，但食品用科學來分類是對的，只是政府現在沒有討論到核食問題；未來任何食品要進口，政府都以保護人民安全為第一，有必要，衛福部都會有作為，要依據科學證據保護民眾健康，這是他的原則。

衛福部長陳時中解釋，我國對於日本食品進口都有做輻射檢驗，過往經驗有檢出的比例非常少，若檢出輻射超標就不會進口或是退運，如果是符合檢驗標準，就當一般食品進口；而至今檢驗這麼多食品，在其他地區驗出含有輻射、超標，比日本多，先前也有派團隊到日本去採農作物、土壤等樣本，結果都沒有超標。

陳時中說，姜至剛的報告是衛福部委託其研究，報告也是一致的，檢查結果沒有超標，有些地區是驗出比例比較高，但沒有超標。至於韓國反對進口日本水產品，我國對於進口水產品是逐批檢驗，福島在內五縣市食品目前也是禁止進口，其餘42個都道府縣每一項都要標示。

衛生福利部食品藥物管理署去年7月公布2019年的「日本食品檢驗與調查研究」，委託台灣大學醫學院毒理學研究所教授、毒物科醫師姜至剛團隊，針對日本福島核災區5縣市31件食品進行鍶90核種含量檢驗，最後發現輻射含量小於儀器最低檢驗值，顯示核災區食品受鍶90汙染的風險微乎其微。