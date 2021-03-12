接軌後疫情時代 時代力量籲強化企業數位轉型

時代力量呼籲政府針對後疫情時代，應注意數位轉型議題，藉此促進企業升級，提高後疫情競爭力。

時代力量今舉行「數位轉型契機 政府抓緊了沒？」記者會，時代力量黨主席陳椒華、時代力量立委王婉諭、黨秘書長白卿芬，以及cacaFly聖洋科技董事長邱繼弘出席，提出「受創產業紓困振興 重點鎖定數位轉型」、「數位轉型量身打造 中小企業才能適用」、「政府帶頭數位轉型 厚植本土資服產業」、「遠距工作教學趨勢 台灣建置加速到位」四大訴求。

陳椒華指出，有別於去年疫情突如其來的重創經濟，紓困和振興鎖定在「企業週轉」和「減少失業」的應急措施，如今疫情已延燒一年，對於持續遭受疫情重創的零售、餐飲、觀光等產業，政府若要進一步提供扶助，應該轉為鎖定「數位轉型」，藉此促進企業升級，提高後疫情競爭力。

王婉諭認為，數位轉型是勢在必行的方向，經濟部似乎也看到趨勢與契機，並推出補助方案，但實際成效卻相當有限，關鍵在於，政府的數位轉型措施過於偏向大型企業，對於中小企業僅以補助方式協助，導致端出成本過高且未必適用的數位轉型方案，讓為數眾多的中小微型企業望之卻步。王婉郁強調，應針對各種企業規模，客製化不同的數位轉型政策，讓中小企業也具備轉型動能，才能真正與世界接軌、跟上國際需求。

產業代表邱繼弘則就企業角度提出看法，認為政府雖高舉數位轉型旗幟，但仍有很大的改進空間，甚至有很多投資在數位轉型上的預算都浪費掉，例如，政府網站及信箱系統各自發包，結果造成服務品質參差不齊，甚至互不相容的窘況。因此，政府應從自身做起，訂定數位採購的中央化規格並集中採購，讓本土資訊服務及資安產業承作，才有機會提升相關產業的國際競爭力，真正地培植本土產業。

白卿芬則說，國際間因應防疫需求，「在家工作」及「分批工作」等遠距工作模式，在國際間作為維持企業運轉的關鍵模式。而採取「封城」的國家如英國等，「線上教學」是維持學生受教權的方式。在國外已經有流暢的遠距溝通與教學模式，相較之下台灣因需求較低，在這波轉型裡台灣並未跟上國際同步加速。政府應正視這個問題，加速建置相關數位服務，同時兼顧資安問題。