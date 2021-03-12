公投電子連署拖兩年沒上路 中選會：系統改善6月底完成
2018年底就建置完成的罷免與公投電子連署系統，至今未上路。中選會主委李進勇今表示，行政院資安處過往提出的25項待改善事項，預計今年6月底之前可以完成，希望儘快能上路。
行政院長蘇貞昌今率內閣官員赴立院施政報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯質疑罷免與公投電子連署系統建置兩年遲未上路，除了會被公投領銜人質疑阻饒公投連署進度，也是打擊行政院成為數位政府的決心。
蘇貞昌表示，電子系統的作業，資安非常重要，先前經由資安處檢測，此系統待改善事項高達25項。並非要影響公投連署速度，而是現在資訊發達，駭客也有各種做法，以至於人民對資安要求非常高，像數位身分證政策便參考各界意見暫緩實施。
李進勇解釋，電子連署系統在2018年12月已經建置完成，廠商也按照需求建置，完成第三方的稽核，後續配合國家資安要求，且大家也非常重視資安問題、公民隱私權，因此配合行政院資安處一再精進、提升、檢驗、稽核。目前25項需要改善的項目已經完成8項，正不斷檢查與精進，希望做到國民可以相信。
李進勇表示，新系統要上線，考慮環節非常多，改進項目在今年6月底前就可完成，完成後會與行政院資安處做最後確認，希望很快上線。
李進勇也解釋，中選會沒有理由刻意迴避電子連署，因為連署書幾萬份對同仁工作負擔也很大，如果不是資安考量，也希望電子連署趕快上線、節省人力，目前一再改善、精進也已擬定行程，希望儘快上線，方便連署。
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