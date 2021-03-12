民進黨要藍提能源政策 國民黨：想問國民黨如何執政？

由環團發起的藻礁公投可望成案，國民黨立院黨團昨呼籲中油天然氣第三接受站停工，遭民進黨反嗆國民黨只會一昧反對，卻不提任何完整能源轉型政策。國民黨發言人陳偉杰上午反酸，民進黨心中應該是想問國民黨如何執政吧。

陳偉杰表示，國家能源轉型是經濟部早該布局的重要政策，但民進黨執政後卻沒有提出完善能源轉型方案，更做不到綠能、減煤，被外界戳破謊言後又再次想甩鍋國民黨，竟問國民黨能源轉型政策是什麼，請民進黨認真執政好嗎？

陳偉杰說，不管是力抗萊豬進口、保護藻礁生態、反對燃煤製造空污、維護國人安全，國民黨一路為民眾發聲，卻遭民進黨扭曲解讀，抨擊國民黨不配合、不合作、處處找麻煩，請問到底是誰找誰麻煩？

陳偉杰認為，蓋三接、核能發電、燃煤電廠等都牽涉用電需求，請問蔡英文總統到底要用什麼發電？民進黨執政5年來口口聲聲說不會缺電，到底是講真的，還是畫餅充飢喊口號？這5年來做了什麼，還是根本什麼都沒做？答案不辯自明。