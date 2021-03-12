聽新聞
test
0:00 / 0:00
護藻礁恐無法減煤？盧秀燕：應兩全其美、不是選擇其一
台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」，台中市長盧秀燕與台積電公司董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬一同種下60株希望樹苗。
媒體針對大潭藻礁公投議題，將衝擊中油第三天然氣接站的興建，若三接無法續蓋，行政院蘇貞昌日前說，希望以氣代煤，希望早日減少燃煤，如果三接不能順利，勢必要用其它地方，南電北送、中電北送等，詢問盧的看法。
台中市長盧秀燕認為，相信政府可以做的好，政府也要有決心，愛護地球、愛護藻礁、充足電能供應，要做到「兩全其美」不是「選擇其一」，有為的政府一定要想辦法，現在科技這麼進步，多花一點錢也沒關係，一定要做到「愛護藻礁、提供能源」兩全其美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言