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護藻礁恐無法減煤？盧秀燕：應兩全其美、不是選擇其一

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」，台中市長盧秀燕被問到護藻礁和減煤的衝突她說愛護藻礁、充足電能供應，要做到「兩全其美」不是「選擇其一」。圖／台中市新聞局提供
台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」，台中市長盧秀燕被問到護藻礁和減煤的衝突她說愛護藻礁、充足電能供應，要做到「兩全其美」不是「選擇其一」。圖／台中市新聞局提供

台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」，台中市長盧秀燕與台積電公司董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬一同種下60株希望樹苗。

媒體針對大潭藻礁公投議題，將衝擊中油第三天然氣接站的興建，若三接無法續蓋，行政院蘇貞昌日前說，希望以氣代煤，希望早日減少燃煤，如果三接不能順利，勢必要用其它地方，南電北送、中電北送等，詢問盧的看法。

台中市長盧秀燕認為，相信政府可以做的好，政府也要有決心，愛護地球、愛護藻礁、充足電能供應，要做到「兩全其美」不是「選擇其一」，有為的政府一定要想辦法，現在科技這麼進步，多花一點錢也沒關係，一定要做到「愛護藻礁、提供能源」兩全其美。

台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」。圖／台中市新聞局提供
台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」。圖／台中市新聞局提供

大潭藻礁 台積電 台中市

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