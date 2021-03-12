護藻礁恐無法減煤？盧秀燕：應兩全其美、不是選擇其一

台中市府、台積電今天在后里花博公園舉辦「植樹薪傳計畫」，台中市長盧秀燕與台積電公司董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬一同種下60株希望樹苗。

媒體針對大潭藻礁公投議題，將衝擊中油第三天然氣接站的興建，若三接無法續蓋，行政院蘇貞昌日前說，希望以氣代煤，希望早日減少燃煤，如果三接不能順利，勢必要用其它地方，南電北送、中電北送等，詢問盧的看法。