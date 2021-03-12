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紀念孫中山 馬英九：國民黨贏回中華民國必定有志竟成

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自馬英九臉書
圖／截自馬英九臉書

今天是國父孫中山逝世96週年，前總統馬英九上午在臉書表示，國民黨當前遭遇挫折，面臨艱鉅挑戰，「我輩勿忘國父爭取民主自由的精神」，應牢記孫所說「國家之本，在於人民」，奮力抵抗威權，贏回中華民國，必定有志竟成。

馬英九指出，1894年孫中山在檀香山成立興中會時，沒人想到18年後亞洲會誕生第一個民主共和國；雖辛亥革命那年「三二九之役」失敗，犧牲許多革命精英，但孫仍不改其志，始終沒放棄革命可以成功的理念。

馬英九說，孫中山成立興中會18年後，建立了中華民國，孫過世18年後，生前念茲在茲的不平等條約也遭到廢除，這證明了「事在人為、有志竟成」；今年的10月10日是國父領導的辛亥革命110週年。

孫中山 馬英九 辛亥革命

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