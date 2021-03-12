陳柏惟罷免案明起二階連署 「刪Q」 總部盼衝4萬份連署

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段，提案罷免領銜人楊文元今天到中選會領取第二階段表格，他表示明天將展開為期60天的第二階段連署，希望能衝到4萬份的安全數量，難度很高，希望陳柏惟選區的民眾能一傳十、十傳百幫忙。

楊文元到中選會領表前接受媒體訪問，呼籲陳柏惟好好面對罷免。

楊文元說，這次罷免沒有統獨、沒有藍綠，只有陳柏惟這一年來表現不好，政見、承諾一再跳票，中火停機、霧峰買房至今不知道頭期款付了嗎，對選區也不關心，陳柏惟面對反對他的聲音，只會說那些人「不正常」，若他自認是好立委，面對質疑聲音，應該要面對問題回覆。他也批評陳柏惟最新力作是把疫苗比成蝦子，讓大家覺得超級「瞎」。

楊文元說，他們就是一般老百姓，第二階段連署開始後會需要大量人力，現在人力真的不足，之後會募集很多志工幫忙，幫忙包括整理連署書、連署書代收、甚至到街頭巷尾徵求連署書，都需要大量的人力，需要更多人加入，罷免行動才能順利進行，罷免陳柏惟的粉絲專頁上也會貼出招募志工的文章。

楊文元表示，第二階段連署門檻為第一階段提議的10倍，必須超過2萬9112份才能達到門檻，但根據一階連署的經驗，其中一定會有資料填寫錯誤或資料模糊不完整的，所以目標至少要達到4萬份才能安全過關，短短六十天的時間除了收集連署書外，還包括造冊、複印、初步審查、送件等都需要時間，呼籲大家一起加入。