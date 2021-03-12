追桃園排砂弊案 孫大千：兩棟101泥漿排藻礁只罰45萬

前立委孫大千近日批評桃園市長鄭文燦護航砂石廠滅絕草漯藻礁，遭桃園市環保局反駁對砂石廠都有派員稽查告發。孫今再於臉書質疑，超過兩棟101大樓體積的汙泥排入觀音海岸，30幾億元的不法所得，「只罰45萬元你認為合理」？

孫大千表示，砂石業載運B7類土方泥漿車，1立方米收費約800元，一車若載30立方米就是2萬4千元；保守估計兩廠每天可收50車泥漿也就是120萬，一年營收超過4億元，9年下來爽賺30幾億元，罰45萬元連1天利潤都不到當然不會痛。

孫大千更質疑，砂石場一天濫倒1500立方米，一年超過50萬立方米的泥漿，9年下來將近500萬立方米，超過兩座101大樓體積的泥漿就這樣排到藻礁生態系裡面，護航的人良心過得去？

孫大千說，桃園市環保局新聞稿基本上說名兩件事：第一，桃園市政府從2011年開始就已經知道新品、上福兩間砂石場有排廢水的情況，開始稽查，9年間裁罰18次，共開罰約45萬元，平均1年罰5萬元，這是「嚴格的刑罰制裁」？第二，桃園市環保局現在自稱2016年就知道砂石場偷埋暗管，並「主動」追查，但他2018年公開舉發違法事實時，桃園市政府卻說不知道有暗管，查不到排廢水，現在的說法不是睜眼說瞎話？

孫大千更質疑，桃園市環保局開罰砂石廠的45萬元中，有多少是針對濫排汙水？這些裁罰當中有多少是註記「不須改善」，只要罰錢了事，桃園市環保局敢講嗎？

孫大千批評，桃園市環保局不勒令廠商停工調查，桃園市建管處也不調查這麼大量的泥漿是哪運來的，這些罰款不過就像一年繳5萬元保護費。桃園市長鄭文燦應講清楚，誰讓砂石場長期違法收置外縣市B7類泥漿倒在桃園藻礁生態系中。

孫大千也揶揄，桃園市環保局講得好像有多主動積極把這個案件移送檢調，但環保局真知道本案的檢舉人是誰？