快訊

奈良美智展今開展人潮超載！文總：目前要排3小時 先別前往

前空姐涉縱火燒到臉、丈夫傷勢如八仙事件 醫：先保命

追桃園排砂弊案 孫大千：兩棟101泥漿排藻礁只罰45萬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

前立委孫大千近日批評桃園市長鄭文燦護航砂石廠滅絕草漯藻礁，遭桃園市環保局反駁對砂石廠都有派員稽查告發。孫今再於臉書質疑，超過兩棟101大樓體積的汙泥排入觀音海岸，30幾億元的不法所得，「只罰45萬元你認為合理」？

孫大千表示，砂石業載運B7類土方泥漿車，1立方米收費約800元，一車若載30立方米就是2萬4千元；保守估計兩廠每天可收50車泥漿也就是120萬，一年營收超過4億元，9年下來爽賺30幾億元，罰45萬元連1天利潤都不到當然不會痛。

孫大千更質疑，砂石場一天濫倒1500立方米，一年超過50萬立方米的泥漿，9年下來將近500萬立方米，超過兩座101大樓體積的泥漿就這樣排到藻礁生態系裡面，護航的人良心過得去？

孫大千說，桃園市環保局新聞稿基本上說名兩件事：第一，桃園市政府從2011年開始就已經知道新品、上福兩間砂石場有排廢水的情況，開始稽查，9年間裁罰18次，共開罰約45萬元，平均1年罰5萬元，這是「嚴格的刑罰制裁」？第二，桃園市環保局現在自稱2016年就知道砂石場偷埋暗管，並「主動」追查，但他2018年公開舉發違法事實時，桃園市政府卻說不知道有暗管，查不到排廢水，現在的說法不是睜眼說瞎話？

孫大千更質疑，桃園市環保局開罰砂石廠的45萬元中，有多少是針對濫排汙水？這些裁罰當中有多少是註記「不須改善」，只要罰錢了事，桃園市環保局敢講嗎？

孫大千批評，桃園市環保局不勒令廠商停工調查，桃園市建管處也不調查這麼大量的泥漿是哪運來的，這些罰款不過就像一年繳5萬元保護費。桃園市長鄭文燦應講清楚，誰讓砂石場長期違法收置外縣市B7類泥漿倒在桃園藻礁生態系中。

孫大千也揶揄，桃園市環保局講得好像有多主動積極把這個案件移送檢調，但環保局真知道本案的檢舉人是誰？

砂石 孫大千 藻礁

延伸閱讀

藻礁風暴 孫大千：民進黨再放任王浩宇提油救火恐失政權

蔡英文要大家成更精鍊改革者 孫大千：最高段的金光黨

孫大千：民進黨對藻礁遲來的善意 不過是虛偽的溫情

查藻礁污染源 孫大千追問「這個泥漿泡泡是什麼？」

相關新聞

王美花：視氣候調度節水 確保五月底民生、產業用水

水情嚴峻。經濟部長王美花今天在立院備詢前受訪時表示，針對水情，經濟部現在都有做安排調度，包括新竹到台中地區進行節水措施等...

【教甄改革／下】問題教師難退場 比照醫師推「換證制」可行嗎？

現在的國中小教師甄選，為了簡化行政負擔和防弊，一般都採聯合甄選，考上的老師依分數選填志願，甄選分數吊車尾的往往只剩偏鄉可選，期滿就火速申請調校，偏鄉學校的宿命是留不住老師，連開代理缺都找不到人。有教師、校長表示，「問題教師」淘汰不了，最後受害的是學生和流浪代理教師，建議建立輪調、不適任教師「退場」機制，並可比照醫師採取「換證制」。

【聯合開Pod】遠方EP2｜辦去年的奧運 一生懸命怎麼辦？

日本傾全國之力舉辦的「2020東京奧運」，去年因疫情延期一年， 預計開幕日為2021年7月23日，東奧組委會表示，他們有信心安全舉行東奧，不會受到新冠疫情影響。但醫療專家認為取消比較安全。究竟東京奧運的命運如何？主持人羅方妤與聯合報深度內容中心撰述委員雷光涵，談命途多舛的東京奧運。

紀念孫中山 馬英九：國民黨贏回中華民國必定有志竟成

今天是國父孫中山逝世96週年，前總統馬英九上午在臉書表示，國民黨當前遭遇挫折，面臨艱鉅挑戰，「我輩勿忘國父爭取民主自由的...

陳柏惟罷免案明起二階連署 「刪Q」 總部盼衝4萬份連署

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段，提案罷免領銜人楊文元今天到中選會領取第二階段表格，他表示明天將展開為期60天的第...

追桃園排砂弊案 孫大千：兩棟101泥漿排藻礁只罰45萬

前立委孫大千近日批評桃園市長鄭文燦護航砂石廠滅絕草漯藻礁，遭桃園市環保局反駁對砂石廠都有派員稽查告發。孫今再於臉書質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。