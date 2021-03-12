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水價近30年未調 民眾黨團鎖定用水大戶籲檢討水價

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／台灣民眾黨立院黨團提供
圖／台灣民眾黨立院黨團提供

國內水情告急，台灣民眾黨立院黨團今舉行記者會，呼籲政府從根本解決問題，重新檢視水資源分配，同時要合理調整使用水價，鎖定50度以上的用水大戶。民眾黨團也表示，將針對現行的「自來水法」等做檢討。

水情持續吃緊，傳中部地區供水最為嚴峻，即將於苗栗及台中實施「供五停二」，供水燈號亮出分區限水的紅燈，不過水利署澄清尚未有時間表，只是在盤點各種可能性。

民眾黨立委高虹安、蔡壁如、賴香伶今舉行「檢視水資源分配 推動水價合理化」記者會。高虹安表示，水情告急並非今年才發生，而是從去年延燒到今年。她認為，政府應根本解決問題，並從科學的角度去看缺水。

她指出，綜觀民國87年台灣各標的的用水概況，農業用水佔72.59%，但過去30年來，台灣作物種植面積減少四成，民國108年的農業用水量仍佔總用水量的70.99%，灌溉用水量僅少7.4%，她很好奇為什麼會有這樣的狀況發生，也質疑政府未掌握實際的灌溉用水量、流失量。

高虹安也認為，過去用水的流量都由水利會管理，如今整併成農田水利署，國家應有更全面點掌握，但109年農水署輸水損失率統計，竟仍在引用農田水利會93、94年的計畫，沒有跟上腳步。

賴香伶則說，台灣目前家庭用水僅佔全部的44%，美容美髮、洗車、餐廳等小營業用戶僅佔15%，剩餘每月使用50度以上的用水大戶佔5%，卻使用高達41%的用水量，明顯分配不均。

她也說，一般市井小民用水，在20度以內，一度約在7元到9元，相較於一個月用4萬度以上的工業大戶，每度水約12元，兩者才差3元，質疑這樣合理嗎？賴香伶指出，水價上次調漲已是27年前，2016年政府為了大廠節水而設立耗水費，至今都沒有開徵，認為水價有必要合理化。

蔡壁如則分享台北市政府的水價調整經驗，指2015年台北市政府自來水事業處將平均水價從8.39元提升到11.56元，其中每月用水20度以下的民生用戶不調漲，讓這5、6年來，平均每年節約用水1825萬噸。她表示，民眾黨團將提出「氣候變遷法」，將納入對水資源運用更前瞻的思維，同時黨團也將檢討現行與水價有關的「自來水法」等。

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