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藻礁公投將成案 江啟臣：代表民眾不接受政府能源政策
環團推動的藻礁公投可望成案，牽動國內敏感能源議題。行政院昨提「增氣、減煤、展綠、非核」8字能源政策主張反制。國民黨主席江啟臣上午批評，能源政策需務實處理，民進黨政府若仍以口號式、神主牌式處理，恐無法解決燃眉之急。
今天是國父孫中山逝世96周年紀念，江啟臣率黨務主管至國父紀念館獻花致敬。
江啟臣表示，蔡政府花5年時間大力推廣所謂的綠能，但目前仍未看到有什麼成績，才導致像藻礁、中火這類問題至今仍爭議未決，或找不到可行解決方案。
江啟臣說，能源攸關人民生活、產業發展與國家未來的，民進黨政府不應該只是拿口號來跟大家唬弄，像藻礁公投就代表民眾不能接受政府能源政策，此刻蔡政府應提出更務實可行的能源政策，解決能源問題，不能再口號式治國。
至於支持以核養綠？江啟臣說，國民黨除了自己領銜提出的反萊豬兩公投案會全力推動，其他公投案，尊重人民與提出的團體的決定與選擇，公投應該尊重人民的意志與選擇。
前總統馬英九上午則重申，台灣的條件跟日本非常的相近，都是一個獨立的發電系統，沒變法跟其他國家採購電力，這個時候把核能廢掉是非常危險的事情，2015年美國華爾街日報就問台灣是不是在選擇脆弱，就是這個道理。
馬英九說，正因台灣與日本條件近似，台灣的能源政策也大可參考日本經驗，一方面要恢復核能到原來的水準，大概占日本能源配比約22%。但日本同樣也發展再生能源。
馬英九認為，藻礁的問題其實就是能源問題，政府應該好好檢討一下，不要再走錯誤的道路。
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