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肯定江啟臣改革黨務 馬英九：在邁向成功的路當中

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席7月底改選，現任主席江啟臣2月底率先表態爭取連任。前總統馬英九上午盛讚，江推動改造國民黨「在邁向成功的路當中」。江也表示，希望支持國民黨的人與黨內同志，大家一起來往對的、成功的道路邁進。記者周志豪／攝影
國民黨主席7月底改選，現任主席江啟臣2月底率先表態爭取連任。前總統馬英九上午盛讚，江推動改造國民黨「在邁向成功的路當中」。江也表示，希望支持國民黨的人與黨內同志，大家一起來往對的、成功的道路邁進。記者周志豪／攝影

國民黨主席7月底改選，現任主席江啟臣2月底率先表態爭取連任。前總統馬英九上午盛讚，江推動改造國民黨，「在邁向成功的路當中」。江也表示，希望支持國民黨的人與黨內同志，大家一起來往對的、成功的道路邁進。

今天是國父孫中山逝世96周年紀念，國民黨主席江啟臣率黨務主管至國父紀念館獻花致敬。

江啟臣說，國民黨是大家的，黨務改革也是大家的事情，他作為黨主席當然責任更大。江啟臣指出，從去年就任至今，他的第一個責任是要讓黨能夠在谷底的時候挺住，再來就是設法調整、調養，現在最重要的是要設法壯大國民黨。

近日傳出黨內黨員民調，江啟臣在與可能對手捉對廝殺時「全勝」。江上午否認表示，黨內不可能流出這樣的民調，因為黨務中立是最基本的，黨中央不可能做任何有關黨主席的調查。

對於國民黨智庫連勝文陣營質疑該民調恐有違選務中立，江啟臣回應，如果黨中央做這樣的事，當然是公器私用，但黨中央不會，也不可能做這樣的事情，因為黨務中立是黨中央最基本的認知，也希望有心人不要拿這個來分化、挑撥。

江啟臣說，現在民調太多了，「我連看都不看」，對他而言，現在最重要的是把工作做好，其他都尊重大家的意見。

高雄市前市長韓國瑜則再傳可能投入主席選舉，江啟臣表示，黨內民主是一件好事，每一個黨員的權利義務都均等，至於有要參選黨內任何職務的候選人或參選人，他都尊重大家的選擇與意願，也希望大家以正面看待這些事情。

江啟臣 國民黨 民調 馬英九

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