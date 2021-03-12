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缺水恐衝擊半導體產業 蘇貞昌：超前部署已相當程度減輕旱象
美國知名財經巴隆周刊 (Barron's) 日前報導，若台灣水情持續吃緊，晶片短缺恐進一步惡化，蘋果、特斯拉等公司將受波及。行政院長蘇貞昌表示，這可看出台灣科技產業多重要，不能缺水缺電，政府已透過鑿井抗旱、加速完成區域管線、海水淡化等設施超前部署，相當程度減輕旱象。
水情吃緊恐衝擊我國半導體產業，蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢，會前受訪表示，從國際雜誌關心這點可以看到，台灣科技產業多重要，不能缺水缺電，否則連國外都很憂心，政府對於維持穩定供電，減少旱災衝擊影響都用盡心力，例如三年前就鑿井抗旱，區域管線也早就加速完成，以及設置海水淡化設施，昨天也去苗栗視察再生水的運用。
蘇貞昌說，透過種種方法，希望在台灣出現56年來沒有颱風時、水情如此吃緊時，讓大家看到政府的超前部署以及用盡心力，已經相當程度減輕旱象，但要撐的久，還是要全民支持節約用水。
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