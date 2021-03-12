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蘇貞昌：治安不必分藍綠 要求針對集團犯罪用盡全力

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

近日台南、高雄治安事件頻傳，引發在野黨批評，行政院長蘇貞昌今表示，每個地方首長都很重視治安、用盡心力，治安不必分藍綠，也不要互相攻擊，他也嚴正要求警察首長，針對集團犯罪、犯罪幫派、暴力討債、詐欺集團等人民痛惡的部分要用盡全力。

高雄近來傳出多起街頭槍擊案，外界憂心港都將成「慶記」之都，在野黨批評不休，民進黨立委管碧玲反指暴力犯罪「發生數」去年是新北市最高，國民黨台北市議員羅智強則批管碧玲只想扯新北市長侯友宜。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢，他表示，大家都不願意看到治安事件、暴力事件，單一個案要迅速偵破，近日相關事件，警方都積極有效迅速偵破，而這段時間，民調看到民眾對治安改善有感，對警察努力的滿意度也高，但這樣不夠，還是要全力防制治安惡化。

蘇貞昌說，他嚴正要求警察首長，用盡心力防制犯罪，尤其對集團犯罪、犯罪幫派，例如暴力討債、詐欺集團，是人民最痛惡的，都要用盡全力。

至於治安事件演變為藍綠互槓，甚至翻出新北市與高雄市的犯罪數，質疑治安。蘇貞昌則說，每一個地方首長都很重視治安、用盡心力，警察局長也戰戰兢兢，他也都盯緊，治安不必分藍綠，也不要互相攻擊，反倒是民眾若有看到任何奇怪人士，例如製毒販毒 或是不正當的作為，若能通風報信，警察一定第一時間趕到，若有怠慢他也一定究責。

警察 蘇貞昌

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