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高雄槍聲不斷管碧玲扯侯友宜 國民黨：數學不好別添亂

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

高雄市近日發生多起槍擊案，引發治安疑慮，民進黨高雄市立委管碧玲指暴力犯罪數最高在新北市。國民黨批評，管碧玲為護航蔡政府治安搞雙標，面對高雄市重大刑案竟以去年暴力犯罪發生「數」，而非犯罪「率」，試圖將治安焦點轉移至新北市，根本從頭到尾搞錯重點，將在野黨關心社會治安的聲音，視作對高雄的打擊。

國民黨發言人洪于茜表示，民進黨在中央與高雄都是執政黨，民進黨立委與其花時間找其他縣市當墊背，不如好好監督中央與地方執政團隊，給高雄市民一個安全的生活環境，也避免其他縣市在中央政府的放縱、不管不顧之下，成為下一個被棄置的高雄市。

洪也指出，管碧玲看數字方式大有問題，完全忽視本就相差懸殊的六都人口數，她以刑警大隊提供的報告，重新還原管碧玲所使用的數字。

一、 查109年六都的各項暴力犯罪數：台中37件、桃園50件、台北71件、高雄76件、台南80件、新北市91件，乍看新北市犯罪數字較高，但完全未考慮轄區人口數，不能真實呈現轄區治安狀況，因此以案件個數來評斷並不公允。

二、 以10萬人口之犯罪率：台中1.31％、桃園2.21％、新北市2.26％、台北2.71％、高雄2.74％、台南4.26％，新北市犯罪率實則為六都第三低。

三、 以犯罪人口率計算(分母為轄區人口數)：台南7.19％、台北5.83％、高雄5.02％、桃園4.60％、台中2.55％、新北市2.01％，新北市犯罪人口率為六都最低。

洪于茜表示，另經查詢，新北市自105年起暴力犯罪件數更是從105年231件連年下降至109年91件，下降比例達60.61個百分點，治安狀況呈現持續大幅改善。綜上所述，新北市的治安狀況實則良好。

洪于茜提醒管碧玲，當人口數存在一定差距時，應該要看的是比率而非案件個數，「數學不好沒關係但不要再添亂了」。

洪強調，今年2月分28天內，高雄市的暴力犯罪數就高達兩位數，是六都唯一破個位數者，也是犯罪數最高者。行政院長蘇貞昌院長難道不該震怒嗎？管碧玲身為高雄市立委，有餘力請不要批評其他縣市，應盡快為高雄市民的人身安全請命。

高雄市 管碧玲

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