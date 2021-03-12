國民黨傳做黨主席民調 葉元之：有花心思監督民進黨？

國民黨主席7月底改選，現任主席江啟臣已表態爭取連任，但昨晚卻傳出藍營內部民調，江在與可能對手捉對廝殺「全勝」。國民黨新北市議員葉元之指出，這讓外界覺得主席只顧選舉，不用力監督民進黨，甚至黨中央認為罷免萊豬立委與黨無關，是地方議員發起，讓部分議員心灰意冷。

葉元之受訪表示，江啟臣宣布參選主席後，黨中央就針對江啟臣連任做黨員民調，這費用是黨中央出嗎？放這消息目調是什麼？是拉抬主席選情，有沒有牽涉到黨務不中立？

葉元之指出，之前一直在說罷免萊豬立委，但黨中央態度又變成罷免萊豬立委跟黨無關，罷免吳思瑤是北投士林區議員發起，讓議員心灰意冷，明明當初是配合黨部指令，現在卻開始切割。

葉說，現在三不五時就會丟跟主席個人有關的新聞，指主席滿意度很高、支持度高，黨中央變成黨主席的選舉機器了嗎？目前3月選舉是7月，難道這4個月要一直看到主席好棒棒、滿意度好棒棒的民調一直出現在媒體版面嗎？是否有花心思監督民進黨。