影／總統將加持 林右昌24小時偉士牌台灣切西瓜明出發

一群偉士牌車友發起「台灣切西瓜」，將展開南北縱走大冒險700公里，明天晚上8點出發，基隆市長林右昌也參加，將騎偉士牌機車24小時不斷電，繞山路從台灣頭到台灣尾。蔡英文總統明天到基隆視察，林右昌會請總統在機車上簽名，他說，他會帶著總統的祝福出發，有了總統的加持，對行銷基隆會有很大的助益。

林右昌今天下午特別試騎他的夥伴「叮噹號」，一路從市區騎到外木山練習，林右昌說，感覺好像回到18歲，以前他都是從基隆騎摩托車到台北上班，因此沒有太大問題，只是要更熟悉一下車輛。

明天蔡總統要來基隆視察望海巷景觀橋工程，還要來參加植樹節種樹，林右昌表示，明天晚上他要出發，會請總統在車上簽名，他會帶著總統的祝福出發，有了總統的加持，相信對9月偉士牌基隆大會師，及10月還有城市博覽會的行銷會有很大的助益。

「如果你在路上遇見我，記得向我揮揮手！」林右昌今晚8點在臉書貼文說，明天的這個時候，他即將開啟這項挑戰，這是一個難得的機會更是一個難熬的考驗。「24小時不斷電」這個點子是從推廣基隆觀光而來的，希望廣邀愛好微旅行的朋友一起來到基隆從早玩到深夜、24小時不斷電。現在，他要把這股精神走出基隆分享到全台灣，讓這個熱情的島嶼「24小時台灣不斷電」。

林右昌表示，明天晚上他將從基隆出發，一路經武嶺、日月潭、阿里山等，以「切西瓜」的方式一路騎向墾丁大街，分享基隆人不斷電的精神與熱情，如果你在路上遇見他，記得揮揮手。

林右昌在5日行前記者會時說，難度很大，但他有信心，還嗆台北市長柯文哲的一日雙塔是「老哏過時」了。他要教柯市長，時下年輕人最夯的是24小時不斷電「切西瓜」南北縱走大冒險。全長超過700公里，很多山路，海拔高差3000公尺，溫差超最多有30度。