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藍黨主席選舉傳做黨員民調 連辦：若屬實恐違選務中立
國民黨主席7月底改選，現任主席江啟臣已表態爭取連任，去年主席補選支持江的智庫副董連勝文也考慮參選。但今天卻傳出藍營內部民調，江在與可能對手捉對廝殺「全勝」。連辦發言人錢震宇晚間在臉書質疑，該民調恐已違反選務中立。
錢震宇表示，若這份出自「藍營內部」的黨主席選舉民調屬實，黨中央能容許？不應該嚴查？所謂的「無私」就是至少黨機器要保持中立，若連這點都做不到，又怎麼保證未來市長、總統初選，黨務機器能夠做到公平？
錢震宇說，黨主席選舉還沒開始，甚至連選舉辦法都還沒出來，民調就開始滿天飛，但這份號稱藍營內部黨員民調，作法已完全違反選務中立，究竟是哪個單位做的？黨員名單哪來？是誰出的錢？這些問題恐比民調結果更為嚴肅而重要。
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