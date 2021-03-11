總統府發言人秀數據：以核無法養綠 但減核可以養綠

「重啟核四」公投將於今年8月投票，蔡英文總統昨天對外表示，核四絕對不是選項。總統府發言人張惇涵今天表示，過去的核電養不出綠電，未來的綠電比核電還快；以核無法養綠，但減核可以養綠。

張惇涵今天在臉書上指出，福島震災到今天，10年了。而距離2014年4月27日，前總統馬英九宣布核四封存到今天，也快7年了。「然而，我們仍要在今年8月針對重啟核四進行公投。」

張惇涵說，今天下午兩點左右，我國光電和風電的發電占比，占了約9.5%，10年前311當天的同一個時間，則大約是0.4%。經過10年，台灣的綠能發電大幅成長，「這證明了，沒有核四，我們養了更多綠電。」他也說，也請別忘了，在綠電快速發展的過程中，核一廠的兩座機組，分別在2018年、2019年先後除役。發展綠電、同時減核，這更證明了，減核可以養綠。

張惇涵說，核四的爭議從1980年代到現在，快40年了，過去由於觀念、技術、成本等因素，台灣的綠能，確實是發展得很慢。然而，過去將近40年養不出的綠，卻在這4、5年間，得到快速的推展，去年底的綠電裝置容量，比起2016年5月蔡總統剛就任時，從4408MW（千瓩）到9474MW，成長超過一倍。

張惇涵說，有不少人以為，核四好像已經蓋好，按個按鈕就隨時可以重啟，但完全錯誤。核四的一號機，沒有完全通過應有的測試就封存，二號機也沒有蓋完。而根據監察院的調查，為了進行一號機的測試，二號機有1700多項零件，被拼湊到一號機去，這就是為什麼很多人把核四譬喻為「拼裝車」的原因。把一台中古車的零件拆下來，裝到另一台中古車上，「試著想想，你或妳會買這台車嗎？」

張惇涵說，而且這台車很貴，甚至不知道還要花多少時間才能拼裝完。因為廠商已經解散、設備已經停產、耐震係數再檢測等多項原因，經濟部評估，不只耗費鉅資，更是曠日費時，重啟核四需要「7+N年」，這個N，是未知數。再試著想想，「7+N年」後，因為科技的進步，綠能的發展速度明顯會超過重啟核四的時間，根本也不需要以核養綠。

張惇涵說，10年了，台灣一直祈願福島走出陰霾，也要時時思考寶島的未來。福島震災的受災面積，比一個台北市還大，地震和海嘯奪走了1萬5899名生命，至今仍然有2527人行蹤不明。「這也是為什麼，每一年的今天，我們都會再一次省思核電的代價，而每一次的省思，都更加堅定非核、減煤的政策目標，更加堅定加速能源轉型的進程。」

張惇涵說，過去的核電養不出綠電，未來的綠電比核電還快，無解的核廢料最終處置場域，更是證明核電終究不會是綠電，核四不是選項，以核也無法養綠。「不要再有下一個福島不是口號，能源轉型的道路，台灣也不會走回頭路。」