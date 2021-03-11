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定調公投態度 民眾黨將不支持核四公投

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
針對8月預料成案的四公投案，民眾黨日前決定投票意向，將不支持核四重啟。本報資料照片
針對8月預料成案的四公投案，民眾黨日前決定投票意向，將不支持核四重啟。本報資料照片

中選會決議110年全國性公民投票案定於8月28日投票，預料將有四公投案，包括核四商轉公投、反萊豬公投、公投綁大選公投，以及目前已突破連署門檻的藻礁公投。對此，台灣民眾黨日前定調，將針對反萊豬公投，及藻礁公投投下同意票，不過決議不支持核四重啟。

民眾黨上周於於天然台湘菜館舉行中央委員會春酒，席間除了討論全國各地方黨部的主委人選，同時也討論到公投投票意向。據了解，現場由民眾黨立委蔡壁如負責報告，並表明民眾黨一直以來在萊豬議題上要求「清楚標示、源頭管理」，且當初積極參與反萊豬遊行，在相關議題上立場堅定，將在公投中投下同意票。

另外，民眾黨也積極支持藻礁保育，並積極協助環團連署公投，亦將投下同意票。

然而在核四的議題上，黨內人士指出，民眾黨目前定調反對，將不會支持重啟核四。但民眾黨主席柯文哲也在席間要求，希望黨內能盡快組織論述，若確定不支持重啟核四，應有清楚的論述，也應當有明確的態度，到底民眾黨是擁核，還是反核，要盡快對民眾說明清楚。

公投 台灣民眾黨 核四 萊豬 藻礁

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