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特專三現曙光有鬼？ 藍議員批民進黨做大內宣

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
特專三目前作為停車場使用。記者張哲郢／攝影
特專三目前作為停車場使用。記者張哲郢／攝影

立法委員張宏陸近日在行政院長施政報告向蘇貞昌質詢，希望能盡早啟動新北市板橋特專三建設，打造大台北新的都會地標。然而國民黨議員葉元之今日在臉書痛批，特專三根本是民進黨大內宣的手段，是蘇貞昌做球給自己的子弟兵。

張宏陸質詢時指出，早在2004年特專三就被列為大台北新劇院預定地，對比台北流行音樂中心、台中國家歌劇院等建設陸續完成，特專三閒置超過20年，很多民眾都希望能作為文化地標來建設。

文化部曾在2016年同意委託新北市政府代辦新北表演中心BOT案，但張宏陸認為，市府給的BOT案藝文表演空間面積僅1成，剩下都是商業、住宅等規畫，但附近豪宅、百貨公司已經夠多，建議應由政府自己出錢來蓋。

行政院今年核定特專三為兒少文化科技館推動計畫案用地，蘇貞昌回應，特專三這塊地很寶貴，由政府籌集資源來興建確實是好方法，困難在於這並非小數目，未來傾向打造成親子藉由遊戲體驗科技的地標，同時兼具停車功能。

不過新北市議員葉元之批評，張宏陸選擇此時出來，很有可能知道蘇貞昌準備推動，所以跑出來收割政績，但他此舉正好打臉了蘇貞昌的行政效率不彰，案子拖了一年多完全沒進展，根本是民進黨做大內宣。

葉元之在臉書放上影片，播出2018年蘇貞昌參選新北市長政見發表說要在100天內取得特專三用地。葉元之說，特專三會拖這麼久就是卡在蘇貞昌，反而新北市政府前後拜會政府5次，市長侯友宜還曾當面向蘇貞昌爭取，拜託行政院盡速核定，但蘇卻回應，會找時間過去看看，態度極其傲慢。

葉元之在臉書批評民進黨拿特專三案做大內宣。 圖／翻攝自葉元之臉書
葉元之在臉書批評民進黨拿特專三案做大內宣。 圖／翻攝自葉元之臉書

蘇貞昌 葉元之 張宏陸 行政院 文化部

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