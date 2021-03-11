銷日鳳梨冷鏈截切場遭擱置 綠委：當時韓市府不願意

鳳梨之亂不斷延燒，農委會主委陳吉仲今天表示，當時原本要在鳳梨做專門銷日的冷鏈截切場，後來沒有進行，立委邱議瑩則說當時地方政府不願意，去年8月後就開始進行；意指當年高雄的韓市府不願意做鳳梨冷鏈截切場。立委江啟臣批評，台農發4年多來沒賣出多少鳳梨，根本就是瀆職，如果只靠補助運費才能外銷，代表沒有實力。

陳吉仲今天出席經濟委員會備詢，邱議瑩表示，大家都說農產品不能只賣中國，必須加強國際外銷，但國際外銷重點是冷鏈運輸保存，台灣長期沒有符合國際化冷藏保存的包裝廠、冷鏈場，農委會雖然每年投入經費做冷鏈物流，但資源太過分散，到處都申請補助一點，應該把資源集中起來，例如在北中南做出三個符合國際標準的包裝廠，像是哥斯大黎加鳳梨工廠全部自動化，從洗選、消毒、薰蒸到包裝都不用人工，但台灣做不到。

陳吉仲表示，屏東農業生物科技園區就是大型冷鏈物流園區，但發現目前最容易在機場階段「斷鍊」，因此未來桃園也預計建置十多公頃的外銷冷鏈物流，至於針對鳳梨問題，所有鳳梨集貨包裝廠、水洗、去除介殼蟲階段都仰賴人工，無法全部自動化，最近在台南座談會也同意，會盡快協助農民推動自動化、標準化作為外銷使用。

邱議瑩說，其實這應該是台農發工作，建置冷鏈設備廠、包裝廠、甚至智慧農業，從產地到市場端讓產銷履歷一條龍，農委會現在部署都已經太晚，台農發更要急起直追。

陳吉仲回應，台農發已經投資冷鏈物流，並表示「你記得當時在高雄大樹，曾針對鳳梨要直接做冷鏈截切，而且是以輸出日本為規格，可是在那個時間點要跟地方政府有相關合作，後來因為這樣的關係才沒有進行⋯」邱議瑩回應，以前地方政府不願意，去年8月之後現在已經積極進行。去年8月高雄市長補選由陳其邁勝出，換言之，先前不願意合作截切場的地方政府為韓市府。

江啟臣說，農委會先前4天賣4萬多公噸鳳梨，但台農發一年只外銷1000多公噸鳳梨，凸顯台農發根本沒有能力，針對陳吉仲說台農發任務是「新市場開拓」，江啟臣怒批「更令人生氣」，開拓老半天開拓什麼？若什麼都要靠政府補助運費根本無法證明能力，如果補助到可以作市場價格競爭，代表「這不是真正實力」。

江啟臣批評，若過度扭曲補助會發生搶種，最後又發生產銷失衡，不是根本解決問題之道，應該盤點什麼樣的水果適合運送到哪裡銷售，農委會要打開那些市場，讓政府用最少資源把把水果賣出去，但台農發什麼事都沒做，「根本就是瀆職」。陳吉仲說，年中會向國人報告台農發這幾年的成績。