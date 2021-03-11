考察+公聽會+專案報告 國民黨下周兵分三路挺藻礁公投

由環團發起的藻礁公投下周可望正式遞出成案連署書申請成案，立院國民黨團今天在立院表達挺藻礁3訴求，下周也將再兵分三路，由衛環委員會安排前往考察藻礁、內政委員會辦公聽會，經濟委員會要求經濟部專案報告的方式全面聲援。

國民黨團總召費鴻泰表示，對於可能於8月28日投票的4項公投，國民黨團正在規劃一系列宣傳活動；現在距投票日僅剩5個多月，要有些步調與作為，讓大家對相關公投能有所討論。

不過費鴻泰也提到，國民黨團現階段在宣傳上，主要還會強調國民黨自推的反萊豬與公投綁大選兩個公投案，也會適度聲援藻礁，至於重啟核四公投，為避免民進黨做文章，現階段不會去碰。