辜寬敏談修憲：民進黨核心價值 不能用「時空環境不同」帶過

立法院修憲列車啟動，民進黨憲改小組共同召集人姚嘉文拋出敏感的制憲主張，國名也為台灣共和國。台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏今天發出聲明稿表示，「黨綱」是一個政黨成立的初衷與核心理念，也是一個政黨爭取社會支持的重要價值取向，不應輕易動搖與改變，更非僅以「時空環境不同」就可對於黨的核心價值一語帶過。

辜寬敏說，民進黨身為一個主張台灣成為獨立且正常的國家作為基石的本土政黨，對於「制憲」理念更應傾全黨之力與社會進行溝通與對話，藉以凝聚人民的台灣意識、國家意識、國民意識，並輔以務實可行之計畫，逐步完成台灣國家正常化的政治理念；這不僅是民進黨的政黨目標，更是多數台灣人民的期待。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，「制憲」原本就是民進黨核心價值的重中之重，除了黨綱以外，早在1991年，民進黨就曾舉行「人民制憲會議」，全黨共同推動台灣制定一部合身合用的台灣新憲法，期間更喊出「人民制憲、老賊修憲」的明確口號。本次憲改小組中的多位委員，包含姚嘉文、邱義仁、管碧玲等人，都是人民制憲會議的重要參與者。

林宜正呼籲，黨內同志莫忘初衷，在台灣暌違15年的憲政時刻，能重拾建黨之初的理想抱負，並順應多數台灣人民欲成為正常國家的殷殷期盼，早日以一部台灣新憲法完成國家正常化的最後一哩路。