翁茂鍾案毀司法！立院也要查 柯建銘：不處理外界怎看？

富商翁茂鍾因與法界人士長期且頻繁不當接觸，東窗事發後再次重創人民對司法的信賴度。立法院成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，司法及法制委員會召委黃世杰今表示此事非常重要，更攸關司法信任，立院第一時間便處理，小組運作不設立場。民進黨總召柯建銘也說「如不處理，外界怎麼看？」

委員會今表決專案小組召委，黃世杰以6比5出現，擔任單一召委。「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」運作要點大致依民進黨版通過，但融入國民黨版「查閱人員應負保密義務」意見。

民進黨版的臨時提案要求小組成員行使查閱職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿，且查閱人員不得抄錄、攝影、錄音或複製機密文件，也不得洩漏。小組的調查對象為司法院、法務部、警政署及其所屬，經小組決議得增加調閱對象。

國民黨版的提案要求小組成員查閱時必須親自為之並留名，未經小組決議，不得以小組名義對外發言，且開會時可「邀請」現任及前任機關首長稅同相關人員列席。不過其他黨團質疑「退休的人會來嗎？」；立委葉毓蘭則說是「邀請」。

時代力量表示，這次成立小組是參酌過去獵雷艦調閱專業小組的運作要點，同樣要求處理意見未提出前有保密義務，涉及應秘密事項時以秘密會議處理。

民進黨執政，國民黨立委費鴻泰希望「大方一點」，讓小組採「雙召委」，指外界對翁茂鍾案有很大的疑慮，執政黨應間接避嫌，讓在野黨做共同的主席，外界才會認為是願接受真誠檢驗。柯建銘回應要全面調查審、檢、警、調，沒有人有心要掩飾這件事，但如敦睦鑑、張天欽案都是單召委，黃世銘案雖是雙召委，但實際只有一名召委執行職務。

柯建銘表示，翁案是否涉及刑事責任，地檢署已重啟調查，此外監察院亦有調查權，立院只有文字調閱；立委許智傑認為這是單一事件，其實也不需要雙召委。國民黨鄭麗文認為本案社會高度矚目、全民髮指，執政黨不應「設下防線」，對召委一事還要動用表決。

因小組運作期間為今日至5月31日止，時代力量立委陳椒華表示，如果有雙召委，可讓調查更完整。委員會協商後，仍決定採單召委，並以舉手表決方式推派黃世杰擔任召集人，原也被薦舉的葉毓蘭未獲選。

本案源於公務員懲戒委員會前委員長石木欽涉與佳和實業董事長翁茂鍾不當往來、買股，但雪球越滾越大，包括審、檢、調、警都有人與翁「交流」，甚至連最高行政法院前院長林奇福等人捲入「石木欽案外案」，法界震撼。

司法院、法務部1月18日公布翁茂鍾不當宴請、餽贈審、檢、調人員的行政調查結果，共有40位現職或卸任的司法檢調高層涉入。針對司法院、法務部的調查，監院司法及獄政委員會2月19日決議另立4案調查，立院上會期臨時會也通過朝野協商決議，定於本會期於司委會成立翁案調閱小組。