立委批太空發展法草案空洞 高金素梅質疑為晉陞開綠燈

科技部擬定的「太空發展法」草案今年2月經行政院會通過，將送立法院審議，且是這個會期的優先法案。立委高金素梅今天在立法院質詢科技部長吳政忠時表示，太空發展法22條內容相當空洞，她質疑此法案是為日前在不當地目試射火箭的民營公司「晉陞」開一條取得合法場地之路。她呼籲要立法就應打造太空國家隊「玩真的」。

行政院長蘇貞昌曾表示，我國要用自製火箭搭載自製衛星上太空。立法院今邀吳政忠報告業務並備詢，吳政忠答詢時表示，發展火箭是國際趨勢，但目前我國規模不會像美國的NASA那麼大。

高金素梅表示，日前有民營公司違法、粗暴運用原住民土地試射火箭，他們向部落居民聲稱，火箭發射後會像NASA那樣，還能帶動觀光，吸引民眾來觀看火箭發射，看起來一切並非如此。

高金素梅表示，目前「太空發展法」草案內容空洞，讓人質疑是為晉陞開綠燈才擬此草案。科技部不能因為要取得發射土地方便，就請立委幫忙備書。真的要落實太空發展法，就要做真的事情，呼籲科技部正式成立太空國家隊，打造符合規格、安全的國家火箭發射場。

科技部擬將屏東旭海特定地域設為火箭發射場，立委鄭正鈐詢問科技部與當地居民溝通進度為何？科技部前瞻司長陳國樑表示，目前鎖定屏東旭海為關係部落，近期將赴屏東和村長達成關係部落的協商和同意權。