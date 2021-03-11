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「專職黨主席」主張遭質疑　連勝文：認同理念的人自然會支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
表態考慮選國民黨主席的國民黨智庫副董連勝文拋出的專職黨主席主張，遭前主席洪秀柱質疑。連上午受訪表示，他提出主張就是讓大家討論，至少他有他的主張，總是不會東說東、西說西，模糊一切，這個好、那個好，他不是這樣子的人。記者周志豪／攝影
表態考慮選國民黨主席的國民黨智庫副董連勝文拋出的專職黨主席主張，遭前主席洪秀柱質疑。連上午受訪表示，他提出主張就是讓大家討論，至少他有他的主張，總是不會東說東、西說西，模糊一切，這個好、那個好，他不是這樣子的人。記者周志豪／攝影

表態考慮參選黨主席的國民黨智庫副董連勝文日前拋出專職黨主席主張，卻遭前主席洪秀柱質疑。連上午受訪表示，他提出主張就是讓大家討論，至少他有他的主張，不會東說東、西說西，模糊一切，這個好、那個好，他不是這樣子的人。

連勝文說，他是按照自己的理念來「參加這個事情」，現在就是把主張、理念，按照自己的次序、時程一個個拋出來，說清楚自己的想法，讓大家討論，絕對不會迴避，認同他理念的人自然會支持，不認同的就來溝通。

國民黨主席之爭戰局混亂，現任主席江啟臣爭取連任，前主席朱立倫有意回鍋再戰，或高雄市前市長韓國瑜參選，是否將影響參選決定？連勝文重申，現在是跟黨內同志討論理念的時刻，認同理念，自然就有機會，不認同理念，當然不會有機會。

韓國瑜近日前往拜訪鳳梨農，被解讀為參選主席布局。連勝文說，高雄是鳳梨非常重要產地，韓以前在高雄時，對鳳梨農生活、鳳梨銷售情況非常關心，對高雄的水果出口也非常在意，韓的動作是表達對農民向來的關心，他個人很敬佩。

至於宣布參選主席後是否請辭智庫副董？連勝文說，只要他在智庫的一天，就會把工作做好，「就是看到做到什麼時候」，盡力而為。

綠營民調指出連勝文選國民黨主席僅獲11.9%支持，連勝文說表示，以為綠營做的民調只有1%，竟然還給他這麼高，真的受寵若驚。

連勝文 鳳梨 韓國瑜

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