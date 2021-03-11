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肯定江啟臣像哥們 林為洲：國民黨要改革先打破威權領導
歸隊表態支持國民黨主席江啟臣競選連任的立委林為洲，上午於臉書再次肯定江啟臣，從來沒有一位國民黨主席像江可以這樣像哥們朋友，與同僚部屬平等討論事情；國民黨要改革，先打破內部的威權領導模式。
林為洲舉例，他經常利用午餐時間去江啟臣在立院中興大樓B1辦公室，邊吃午餐邊討論立院黨團運作攻防，他也習慣ㄧ進江辦會先大喊一聲「台灣將啟程，加油」隊呼，振奮一下辦公室士氣。
但林為洲說，某「江黑」記者朋友幫忙發明一句隊呼：「台灣將啟程，大家一起沉」，很毒，讓他有一次到江辦高喊了「台灣將啟程」後，接著喊「大家一起沉」，江啟臣從辦公室走出來，尷尬笑著，但只邀他進去裏面繼續討論議事攻防。
其實江啟臣無架子態度不只一例，有次江與媒體在辦公室簡單餐敘，過程中大談他對新冠肺炎衝擊國內股市與經濟看法，結果就在評論結束，手表的SIRI突然說「我不清楚你想表達什麼」，引來媒體大笑，江也只尷尬笑說，早知道不要帶這隻手表出門，並沒有因主席身分失態。
江啟臣在2月20日臉書宣布爭取連任後，下午等待媒體受訪前，在辦公室處理公務，幕僚們突然討論到江競選立委時有一首競選歌曲「啟程」，開玩笑說要把該首歌當江受訪的背景音樂，還在辦公室大放江親唱的「啟程」MV，讓也在辦公室內的江聽的只能尷尬大笑，還故作鎮定，表示該首歌有小粉絲很喜歡。
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