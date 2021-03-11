批評黨主席選舉遭操弄 周錫瑋宣布不選這次國民黨主席

曾表態考慮參選國民黨主席的前台北縣長周錫瑋，上午在臉書正式宣布，不參加這次的國民黨主席選舉，但強調仍然會是忠貞國民黨員、最積極的志工，會繼續努力做人民希望國民黨該做的事，更要做一個大家看得起的國民黨員。

周錫瑋表示，經歷8年平靜田園生活後會再復出，是希望幫國民黨更團結，共同為中華民國民主與台灣人民幸福努力，讓民眾看得起國民黨，讓國民黨再次贏回執政、為人民服務；希望國民黨成功的關鍵，是因為真的大公無私、真心為民。

周錫瑋說，蔡英文總統連任後，民進黨越來越蠻橫霸道，傷害民主、箝制言論自由，人民怨言越來越多，但國民黨並未順勢贏得民心，跟過去一樣，黨主席選舉被操弄，使得黨內有更大分裂危機，兩週前他告訴團隊不參加這次黨主席選舉。