姚嘉文拋「制憲、台灣共和國」在野質疑綠修憲言行不一

民進黨憲改小組召集人姚嘉文拋出「制憲、台灣共和國」主張，引發在野質疑「民進黨前後言行不一」。國民黨立委林為洲表示，先觀察民進黨是否提案再討論。民眾黨立院黨團總召邱臣遠也說，民進黨內應先整合對外說法。

林為洲認為，民進黨若認真要推制憲，就盡速正式提案再來討論，否則合理質疑民進黨選在反萊豬、藻礁公投將陸續成案的此時拋出制憲議題，是要創造衝突、開闢戰場，轉移砲火、搶輿論話語權。

林為洲表示，民進黨路線已由「台獨黨綱」修正為「台灣前途決議文」，認為台灣現狀就是主權獨立的國家，名稱叫中華民國，姚嘉文卻主張要走回頭路，民進黨必須先解決內部矛盾，另一憲改小組召集人、桃園市長鄭文燦也應先表態是否贊成。

林為洲說，民進黨內主流意見是此次修憲不涉及變更國號、國名、國體等敏感議題，黨內英派、台派也多盼穩定改善兩岸關係，如今姚嘉文卻主張民進黨內並無共識；國民黨認為台灣現階段不需要處理這個部分，台灣現在就是中華民國，兩岸仍可以談統一，但我方主張民主自由統一中國，不一定要用新的國號。

邱臣遠說，民進黨另一憲改小組召集人柯建銘日前才說，此次修憲不會走極端，不會挑釁對岸，對照姚嘉文說法，會讓人有「言行不一」感覺。

時代力量黨團總召邱顯智表示，台灣作為一個國家，朝向「國家正常化」的立場是時代力量自創黨以來的主張；因為修憲的門檻非常高，希望可以先解決先好解決、有共識的，一定要先跨出修憲的第一步，而不是十年後、二十年後還卡在一樣的地方。