台6年內恐面臨中共顯著威脅？朝野這麼看

美中高層傳將於阿拉斯加會面，讓美中對峙氣氛再和緩。國民黨立委陳以信表示，該場會面由美中雙方最核心國安高層參與，可能為「拜習會」預做鋪路。民進黨立委羅致政認為，對話能否克服矛盾是重點。民眾黨立委高虹安則說，樂見美中高層恢復往來。

陳以信表示，這次美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，主要的意義在於，美方要傳遞美中除了競爭外，仍要合作的訊息，符合美方一貫的戰略制定與國安指南做法。

陳以信分析，美中關係破冰後，下一個拒馬就是美國總統拜登何時與大陸國家主席習近平何時會面的問題，而以這次參與會談的代表都是雙方政府高層最信任的特使，該場會面也可能成為「拜習會預備會議」，為後續發展預做鋪路。

羅致政則表示，美中之間結構性問題還是需要去面對，會面仍屬形式，重點在於對話內容；現在兩邊的國家利益處在對立面，雖然見面有一定的意義，但未來能否克服兩國之間在結構上的矛盾，才是觀察重點。

至於美軍印太司令部司令戴維森憂心中共6年內恐對台動武，陳以信認為，戴維森的發言背景是要爭取美軍預算翻倍，原就必須合理化爭取預算的要求；但戴維森預判大陸2026年習近平第3任將任滿前以武力解決台灣問題，形同反映美方對兩岸關係有著負面預期，這對台灣也是一項警訊與提醒。

羅致政說，中國大陸雖有併吞台灣企圖，但6年內能否具備併吞能力仍是問號；包括印太等國都注意到中國野心與威脅能力提升，反制、平衡力量也在集結、增加，屬一個動態平衡關係。

高虹安則說，若台海發生軍事衝突，美軍印太司令會是這個地區的前線指揮官，台灣要非常注意他的警告。