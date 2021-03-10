蔡說核四絕非選項 黃士修：技術不是問題 政治才是問題

「重啟核四公投」將在8月28日投票，蔡英文總統今天表示「核四絕對不是選項」。重啟核四公投領銜人黃士修表示，核4封存7年能否重啟，可以看看美國在1988年封存、2016年重啟的Watts Bar二號機，共封存28年，是核四封存時間的4倍，但仍在2018年得到美國最佳電廠的獎項。

黃士修直言：「核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題。」

國民黨則表示，民進黨必須面對民意並充分與人民溝通，切莫在核四公投上再犯下標籤化藻礁公投支持者，反而激起反彈的覆轍。

黃士修指出，美國能源部定義綠能包含核能和再生能源，歐盟綠色政綱也把核能和再生能源都列入2050碳中和手段，台灣反核人士永遠不敢告訴民眾，根據WHO（世界衛生組織）和UNSCEAR（聯合國原子輻射影響問題科學委員會）追蹤研究報告，福島核災雖有輻射外洩，但觀察不到影響健康的效應，「至今，福島核災因輻射而死亡或罹癌的人數，仍然是零」。

黃士修指出，反核四已經撕裂台灣社會30年，付出漲電價、燒燃煤、大斷氣、毀生態的慘痛代價，「讓我們在今年828結束這些意識形態的恩怨情仇吧」。