陳以信獻花 蔡正元嗆邏輯太怪：獻花蘇陳等於獻花給防疫人員？

國民黨不分區立委陳以信在總質詢時獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，在國民黨內炸鍋。國民黨前立委蔡正元要求開除陳以信黨籍；媒體人黃暐瀚則在臉書質疑，國民黨這麼蠢，把陳以信送去考紀會。

蔡正元今晚在臉書貼文反問，黃暐瀚說，陳以信向蘇貞昌、陳時中獻花，就是向防疫人員獻花，如果國民黨員批評陳以信獻花，就是批評獻花給防疫人員，年輕人就不會投給國民黨；黃暐瀚的邏輯真的不容易懂，古今中外真的沒有看過，在野黨趁著總質詢向執政黨獻花，陳以信開創了歷史先例，只因蘇貞昌、陳時中是防疫人員的上司，獻花給蘇、陳就等於獻花給防疫人員？

蔡正元質疑，難道鬧出同居風波的民進黨立委王定宇要獻花給民進黨發言人顏若芳，感謝顏若芳照顧周到，只因爲民進黨主席蔡英文是顏若芳的上司，所以王就跑去獻花給蔡英文，這個邏輯太怪了吧？

他也指出，選民不管年輕或年老，要投票給被獻花的執政黨，還是投票給花錢買獻花的在野黨，在野黨成了獻花政黨，比花瓶政黨還不值，這個道理應該不難懂吧？

蔡正元也指出，他也沒有像民進黨前立委郭正亮講得那麼厲害，郭正亮認爲蔡正元和很多人強烈抗議陳以信獻花是在幫2022年對壘陳時中的國民黨立委蔣萬安止血，因為民進黨屆時一定會拿陳以信獻花給陳時中的事大作文章，國民黨只能傻傻的吞下肚，看蔣萬安怎麼選下去？會不會波及市議員的選情也不知道？經過蔡正元和很多人強烈抗議，民進黨即使暗爽也不好作文章。

蔡正元說，他知道蔣萬安有意參選，但不知道陳時中要不要選，所以沒有像郭正亮想那麼多，也沒這樣想；蔡正元只是普通的國民黨員，管不了那麼多，就像國民黨台北市議員徐巧芯跑到媒體人鄭弘儀的節目，大聲叫喊說「蔡正元什麼都不是，沒有公職、沒有黨職，只是一個網紅，國民黨中央不必理會」。

蔡正元說，他沒有公職是真的，但不像徐巧芯主持過網路賺錢，當過網紅，他也沒有拍視頻、去拿過斗內和業配，他真的不夠格當網紅，他是國民黨的中評委，不知道算不算黨職？至少這個中評委是黨主席主動送上門，不像媒體人趙少康要得那麼辛苦，如果有公職的徐巧芯不爽，

可以叫國民黨中央隨時開除蔡正元的中評委，他一點也不介意。

徐巧芯則留言回應，「沒人說要開除你啊」，她不認為要像蔡正元說的，必須要求陳以信辭不分區，也不覺得因為說了想法不同的話就要被開除。她只是在民進黨把蔡正元的意思擴大解讀成「國民黨要開除陳以信」時幫國民黨說話，說蔡正元沒有黨職，不能代表國民黨的意見，不用想太多啦！