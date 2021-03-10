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政院修法 台灣歷史博物館、台灣文學館擬升為三級機關

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國立台灣歷史博物館日前才重新開幕。報系資料照
國立台灣歷史博物館日前才重新開幕。報系資料照

行政院會明將討論文化部所擬「國立台灣歷史博物館組織法」、「國立台灣文學館組織法」草案，盼提升國立台灣歷史博物館及國立台灣文學館為三級機構。

國立台灣歷史博物館與國立台灣文學館皆為隸屬於文化部的四級機關，分別位在台南市安南區與台南市中西區。

行政院表示，國立台灣歷史博物館是演繹台灣歷史多元論述之國家級博物館，為深化台灣歷史多元內涵，優化博物館組織效能，扮演中央地方跨域整合、文化資源加值應用等要角；另，國立台灣文學館則為我國唯一國家級文學博物館，為提升國立台灣文學館文學史研究能量，與強化鼓勵當代文學創作，均有提高其層級為三級機構之必要，因此提出修法。

事實上國立台灣歷史博物館休館1年多，今年1月才重新開幕，以全新的風貌呈現，除了常設展更新七成以上，兒童廳也全部重新打造，並將有四個特展在開館日全新推出。

另外，知情人士指出，此波調整無涉近日外傳的國立故宮博物院組改，故宮的方向目前沒有共識，不會在首波組改調整中。

行政院

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