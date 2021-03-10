打短期炒房！政院明修房地合一稅 持有2至5年稅率35％

為遏止逃漏及維護租稅公平並抑制短期炒作房地產及維護居住正義，行政院會明將討論財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，拉長「短期持有」的年限，未來持有房屋、土地之期間在2年以內者，稅率為45%。持有房屋、土地之期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%。

現行所得稅法第14之4條規定，依中華民國境內居住之個人持有房屋、土地期間認定適用稅率，持有期間在1年以內為45%；持有期間超過1年，未逾2年為35%；持有期間超過2年，未逾10年是20%；持有期間超過10年為15%；另外若因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在2年以下之房屋、土地則為20%。

為了抑制短期炒房，避免投機客買入後迅速轉手的現象，行政院會明將討論財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，攸關「房地合一稅」部分，修法將延長個人短期交易房屋、土地適用45%及35%稅率的持有期間，並且明定當次交易按公告土地現值計算之土地漲價總數額，始得自房屋、土地交易所得減除。

修法將調整為，中華民國境內居住之個人，持有房屋、土地之期間在2年以內者，稅率為45%；持有房屋、土地之期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；持有房屋、土地之期間超過5年，未逾10年者，稅率為20%。

另外，因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下之房屋、土地者，稅率為20%；個人以自有土地與營利事業合作興建房屋，自土地取得之日起算5年內完成並銷售該房屋、土地者，稅率為20%。