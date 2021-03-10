蔡總統籲「水銀瀉地」般說明 民進黨規畫地方座談會

民進黨副秘書長林鶴明今天表示，為因應近來公投等議題，也加強和民眾政策說明，黨將規畫舉辦地方座談會，透過面對面的形式與基層說明，議題不限於公投，至於參與層級與場次，則尚待規劃。

據轉述，蔡英文總統今天在中常會中，談及藻礁議題表示，有必要如「水銀瀉地」般把事實向民眾說清楚，創造未來做決策空間。林鶴明也轉述民進黨秘書長林錫耀在中常會中發言表示，民進黨今天公布民調結果顯示，有過半民眾不知道在8月有重啟核四公投這件事是，民進黨在政策說明、議題攻防上顯然還有很多努力論述空間。

林鶴明說，長期以來民進黨都有地方座談活動，除了黨務座談，過去也有跟黨公職舉辦座談的活動，希望未來能更有組織性地舉辦，也順道把要溝通的議題帶進來，讓更多國人了解。

林鶴明表示，過去一年疫情關係，很多座談都減少，多改透過社群、網路等溝通；目前疫情穩定狀況，與基層將恢復面對面的形式；而座談內容相當於國政座談，不會只有公投議題，相關細節則待評估規劃。