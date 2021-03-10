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綠營憲改小組31日首次開會 目標凝聚黨內共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府資政姚嘉文（右）。記者蔡晉宇／攝影
總統府資政姚嘉文（右）。記者蔡晉宇／攝影

民進黨憲改小組今天召開會前會。民進黨副秘書長林飛帆轉述，今天主要針對修憲議題交換意見，將在本月31日召開第一次會議。

今天開會成員除了3位共同召集人桃園市長鄭文燦、民進黨團總召柯建銘、總統府資政姚嘉文，另有綠委劉世芳、總統府副秘書長李俊俋、民進黨智庫執行長邱義仁等人。

林飛帆說，因為修憲涉及許多不同面向，所以需要與黨內人士或民間團體溝通討論，因此未來黨版草案都需要在會中凝聚共識，但這次的會前會並未觸及任何實質內容與會議進程的討論。

在開會前，姚嘉文受訪表示，按照黨章、黨綱，民進黨立場就是制憲，國家的名稱為台灣共和國，憲改小組既然設在黨內，就要符合黨的精神。民進黨發言人簡舒培表示，今會議尚未直接涉及修憲內容討論，尊重姚嘉文說法。

民進黨 修憲 林飛帆

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