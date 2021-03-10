311地震周年前夕 台日美英合辦強化防災韌性研討會

台美日英今天下午共同舉辦防災主題國際研討會開幕典禮，外交部長吳釗燮致詞時表示，今天的研討會是為了紀念2011年東日本大地震而舉行，他向罹難者致上敬意，也向在災難中失去摯愛親人的日本加油打氣；日本、菲律賓、越南等35國超過百位官員及防減災專家線上參與，線上及實體參與人數約2百人。

台美日英共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）–強化各國及社區防災韌性」國際研討會開幕典禮，吳釗燮、科技部政務次長林敏聰、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、日本駐台代表泉裕泰、英國駐台代表鄧元翰等人出席，這是英國首次參與GCTF共同主辦。

除了主辦的美日英外，包括聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、瓜地馬拉及諾魯等多國駐台使節也出席活動，澳洲、加拿大、捷克、波蘭、南非、奈及利亞、越南及以色列等19國駐台官員與會，線上有日本、菲律賓、越南、以色列、泰國、紐西蘭等35國約110位官員及防減災專家以線上參與；線上及實體總參與人數約200人。

明天是東日本大地震10周年，今天典禮開始前，全場為震災默禱一分鐘。

吳釗燮表示，台灣和日本易受天災侵襲，台日在分別遭逢921大地震和311大地震後，雙方都在對抗天然和人為災害上做了加倍努力，雖然災害管理和建立防災文化不容易，但過程中可以學到很多，今天研討會的目的是促進對話、分享經驗，並合作以增強抗災能力，並說GCTF已得到合作夥伴的普遍認可，台灣願意且有能力為人類的美好未來作出貢獻，他鼓勵所有參與者積極交流抗災與重建經驗。

泉裕泰說，今天研討會的題目是日方提出，在3月的這個時間舉行，他表示感謝，十年前的地震引發巨大海嘯，造成極大破壞，災難發生後台灣、美國和包括英國在內的許多國家派遣救援隊，進行巨額捐款，在這次地震中，日本再次意識到真正的朋友和深厚的友誼。

酈英傑表示，他對台灣在人道援助及災難防救領域世界一流的能力印象深刻，就像疫情期間的「台灣模式」向世界展示了成功防疫的能力，應對災害的「台灣模式」也體現了防災的最佳作法，他鼓勵與會者思考自己的國家如何在相關領域與台灣更加緊密地合作。

鄧元翰說，感謝台灣提供國際實質合作平台，讓英國和其他理念相近的國際夥伴可分享共同關切的專業知識，英國透過加強抗災能力，希望協助民眾和社區在災害發生後生活回到正軌。