【專家之眼】農會人事改官派？農民自治權不容恣意剝奪

目前正值各地基層農會選舉，卻傳出民進黨內有人提議，取消基層農會選舉，亦即農會的理事長及總幹事改由官派產生。執政黨為求控制農會系統，恣意剝奪農民自治權，非但可能違憲，更衝擊農業運作系統。

多數人可能沒有關注的一則新聞，卻可能影響基層農會發展。日前蔡英文總統參加彰化縣民進黨黨務座談時，民進黨彰化縣縣黨部主委邱建富提出，目前鄉鎮市長及代表會很多都是由派系及黑金掌控，反而影響地方發展，建議中央將鄉鎮市長改為官派；目前正在進行的農會基層選舉，也有類似情形，建議農會選舉必須改革。

縱然只是地方政治人物的建議，然民進黨經常透過這種方式，推動制度變革，且蔡英文總統當場也表示，會交由行政院研議與溝通。

農業系統有農會、漁會與農田水利會三大組織，長期以來多由親國民黨的人士取得三大組織的主導權，即使民進黨執政5年來，祭出各種政治手段，仍無法改變農業組織的生態。

綠營遂利用執政優勢，以改革名義，修法直接搶占農業組織的控制權。先從較單純的農田水利會下手，於2018年修改《農田水利會組織通則》，將農田水利會改制為公務機關，會長由政府派任。去年再通過《農田水利法》，自2020年10月起運作。即使經許多農民與橫跨藍綠人士的反對，蔡政府仍執意為之，近日只能透過聲請大法官釋憲。

取得農田水利會，開始動最大農業組織—農會的腦筋，去年民進黨欲強推黨籍立委蘇治芬2016年所提的《農會法》修正草案，要求全國農會三分之一的理事、監事人事，不經選舉而由農委會直接指派。若由政府掌握三分之一的理、監事，按照當前全國農會生態，農委會就可對理事長等選舉具有關鍵的決定權。後來因爭議過大而未通過，不過未來仍有可能捲土重來。

現在又準備干預各地的基層農會的人事，由會員直選改為官派，形同將中央與地方的農會全面收編，納為執政黨的勢力。事實上，蘇治芬2016年的提案，尚包含《漁會法》、《農田水利會組織通則》等「農改3法」修正案，當時就準備掌控所有的全國性農業組織。易言之，當農會收編之後，下一個就是控制漁會。

農業組織有大量的農漁民會員，農、漁會服務會員並解決許多問題，包含農作物生產技術的提升、農漁民保險、農業金融、產品運銷、災害的防治與救濟等工作，也是政府與農漁民溝通的重要媒介。由於農業組織與農漁民會員關係密切，對於地方政治有一定的影響力，所以民進黨才會處心積慮地全面掌握農業組織。

我國農、漁會對於台灣農業發展扮演相當關鍵的角色，長期維持自治型態，契合農漁民的需求。過去確有農、漁會選舉發生賄選、黑道介入等問題，諷刺的是提案修法的蘇治芬的祕書，曾因行賄遭起訴。然在多次修改《農（漁）會選舉罷免辦法》以及檢察機關積極查察後，選舉爭議已相對減少。

以該選舉可能會發生派系及黑金掌控為由，要求取消選舉而改為官派，理由顯然不充分。台灣多數選舉亦有可能發生類似的問題，是否都要取消所有的選舉？