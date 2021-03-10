228受難者戶籍資料 內政部：已可註記回復名譽記事

台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲日前要求更改228受難者家族戶籍謄本記事內容，加註平反、回復名譽。內政部今天表示，目前288受難者戶籍資料，已可申請註記回復名譽記事，未來將與228基金會研議更主動積極的作法，協助民眾辦理回復名譽註記，以撫慰受難者及其家屬。

內政部表示，為落實政府處理228事件政策，撫平歷史傷痛，促進族群融和意旨，自2007年8月30日起，內政部已通函請戶政事務所，針對已領有財團法人228事件紀念基金會發給回復名譽證書的受難者或受難者家屬，可持憑該證書向戶政事務所申請於受難者戶籍資料載明記事：「因二二八事件名譽受損x年x月x日憑回復名譽證書回復名譽x年x月x日註記」。

此外，內政部表示，戶政事務所如發現戶籍資料記載「叛亂通匪」的註記，即應以雙直線刪除註銷，並於適當空白處括號註明「x年x月x日職權註銷」加蓋職章；且受難者本人或其家屬，也可向戶政事務所申請刪除註銷該註記，記事載明「x年x月x日申請註銷」。