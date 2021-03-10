龐培歐期待訪台！ 藍委：涉美對台政策 政府會陷尷尬立場

美國前國務卿龐培歐接受中央社專訪時表示，若有機會造訪台灣，會是很棒的事。國民黨立委陳以信今天表示，任何有助提升台美關係的美國友人來訪，台灣都該表示歡迎；可一旦涉及到美國對台政策，政府仍會陷入尷尬立場。

陳以信指出，龐培歐在任內最後階段，明顯要將美國對台政策，從戰略模糊轉向戰略清晰，為此他在去年8月底，解密當年雷根政府對台6項保證原件，今年1月初更宣布廢除「美國對台交往限制」，這項川普政府的最後舉動，拜登政府顯然未必買單。

陳以信表示，2月間前歐巴馬政府國安高層就在外交事務撰文，批評這舉動是蓄意限制拜登對台政策的政治操弄，反而讓台灣面對台海風險時更加脆弱。尤其3月初美國白宮國安會發表「國安暫行戰略指南」，其中提到台灣只有一次，表示將維持對台長期承諾，但提到中國大陸多達15次，兩者重要性已有顯著差距。

陳以信說，當國內媒體都基於大內宣需求，把觀察焦點放在「美國重申對台保證」的同時，該份報告事實上明顯調整美國對中策略，強調「在符合美國利益時，美國不會也不該排除與中國大陸合作。」未來4年美中不只競爭，還要合作。這些外交術語，都顯示拜登政府對台政策勢將重回「戰略模糊」的傳統立場。

陳以信說，美國總統大選，台灣押寶就不應該，更何況這次蔡政府還押錯寶。龐培歐如果真能來台，政府歡迎之餘，一旦涉及到美國對台政策，仍會陷入尷尬立場，到底該呼應他的「戰略清晰」、或改聽從信任國務卿布林肯的「戰略模糊」，會不會變成前言不對後嘴？這才是讓蔡政府最頭疼的地方。