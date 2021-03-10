民進黨民調：若核四耐震係數不足 逾七成民眾反對重啟

民進黨今天公布一份關於能源議題民調表示，考量核四耐震係數不足情況下，對重啟核四的支持度，非常支持、有點支持共有19.2%，有點不支持、非常不支持共有71.8％，另有9％無意見。

日本311大地震明天將滿十周年，民進黨中常會今天邀請立委洪申翰、台灣環境規劃協會理事長趙家緯，針對「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」專案報告。蔡英文總統在報告結束後針對核四議題表示，最近重啟核四的聲音又出現了，但必須明確地告訴大家，因為「安全不可行」與「重啟將會耗資費時」兩大理由，核四絕對不是選項。

民進黨民調指出，對8月將登場的重啟核四公投，有68.8%受訪者不知道，31.2%民眾知道；對於「目前核電佔總體發電10%」有73.1%受訪者表示不知道，僅有26.9%知道；另外有84.4%受訪者贊成在重啟核四前，應先解決核廢料存放問題，10.7%不贊成。

民進黨副秘書長林鶴明表示，民調結果顯示，多數民眾對8月要舉辦的重啟核四公投不知情，未來將對能源相關論述有更多說明；黨中央也計畫以座談會方式來讓國人更了解相關議題，至於場次、參加座談會的層級則尚待規劃。

林鶴明說，讓民眾深入了解能源議題有其必要性，這次民調也顯示，若進一步提供相關資訊給予受訪者，反對重啟核四即高達7成，而核廢料問題將是核四重啟無法迴避的議題。

該民調調查日期為3月8、9日，完成1023有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。訪問對象為20歲以上民眾，加權方式為年齡、性別、戶籍，加權數則依內政部公布之2021年1月份人口統計資料進行。