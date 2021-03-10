政院：核四早在馬政府時代就封存 也不應重啟

中油天然氣第三接收站興建政策引發藻礁保育與核四重啟等討論，核四商轉公投領銜人黃士修今表示，核四重啟技術不是問題，美國也有先例。行政院則說，核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。

行政院長蘇貞昌昨重申「重啟核四不可行」，黃士修今出席中華核能學會舉辦的「2050碳中和的挑戰」座談會，他會前指出，核四雖然封存7年，但重啟技術不是問題，美國也有先例，至於地質斷層安全疑慮，美國並未禁止在斷層帶附近興建核電廠，只要做好安全分析即可。

行政院發言人羅秉成則表示，藻礁議題的本質是環保對環保的抉擇，而不是環保對經濟的對立。非核家園是民眾的期盼也是政府的目標，而核廢料仍難以處理，且核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。

羅秉成說，蔡政府一貫的立場是全力保護藻礁，所以才把馬政府時期核定的開發面積從232公頃縮減到23公頃，只剩原來的一成左右，在中央地方合作下，現在生態復育已經有很好的成果。

羅秉成表示，民主社會就是能容納多元意見的討論，也是台灣非常寶貴的地方。院長已指示政府相關部門持續向民眾說明，政府的責任是把資訊公開給民眾，持續溝通，各部會也會持續進行。