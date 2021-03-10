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民眾黨發言人添新兵 35歲前政治記者加入發言團隊

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨現任國家治理學院主任張清俊，兼任民眾黨發言人。圖／民眾黨提供
民眾黨現任國家治理學院主任張清俊，兼任民眾黨發言人。圖／民眾黨提供

民眾黨今宣布發言人團隊增添新血，由民眾黨現任國家治理學院主任張清俊，兼任民眾黨發言人，正式加入民眾黨發言體系。

民眾黨指出，35歲的張清俊過去曾擔任出版社編輯及政治記者。民眾黨表示，培養年輕世代一直是民眾黨相當重視的一環，也希望借重他新聞媒體人的專業，掌握即時輿情與時事脈動，更加強化發言人團隊對於相關時事議題的回應戰力。

民眾黨表示，目前民眾黨發言人團隊共由三人組成，分別是楊寶楨、文宣部副主任蔡峻維、以及新上任的國家治理學院主任張清俊。

至於黨內人士所關心的民眾黨黨綱擬定，民眾黨發言人蔡峻維則表示，有相當多朋友對本黨未來發展與理念路線給予不同意見，民眾黨中央會參酌相關建議進行黨綱修訂，為了凝聚共識，匯集更多意見，黨綱訂定將會由下而上進行意見蒐集，再經多方討論後才會做出最終定案，相關期程將由民眾黨智庫初步進行擬定，民眾黨也預計於四月中旬舉行「黨代表共識營」，邀集所有黨代表一同為黨的發展、路線、立場與論述進行意見交換，期能透過共識營確立黨綱修訂方向，讓民眾黨的路線更符合時代，更貼近民意。

民眾黨

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