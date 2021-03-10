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被拱選總統！侯友宜：新北非台北附庸 要讓台灣動起來

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
新北市長侯友宜今天應工商協進會之邀，以「大城小國-新北10年願景」為題進行專題演。記者曾吉松／攝影
新北市長侯友宜今天應工商協進會之邀，以「大城小國-新北10年願景」為題進行專題演。記者曾吉松／攝影

新北市長侯友宜今天應工商協進會之邀，以「大城小國-新北10年願景」為題進行專題演。侯在演說中表示，新北市是北台灣中心點，新北決不是台北附庸城市，喊出「新北市起來，北台灣就起來，全台灣就會起來」，不但與北市較勁意味濃厚，協進會理事長林伯豐更當面拱侯友宜「台灣要好，希望你來選總統」。

林伯豐表示，侯友宜上任後，以簡政便民、行動治理、智能城市為三大施政主軸，打造新北市成為北台灣的發展重心；還當面拱侯友宜選總統，讓侯友宜笑得合不攏嘴。

侯友宜說，新北市作為全台灣最大的市，就像台灣的縮影，擁有最多的人口數共403萬人，有明顯的城鄉差距，有沿海的鄉鎮，也有農產品，轄區內有山有海，在2030年之前是新北發展關鍵10年，2025年又將面臨超高齡社會，人口數「生不如死」，新北市必須要作大事，才有辦法帶領北台灣發展。

侯友宜希望大家別把新北市當作台北市的附庸城市，還強調「新北市絕對不是台北市的衛星都市」，反倒是台北市人口一直減少。

侯友宜認為新北有自己的特色、產業和信心，若台北的中心是台北車站，那麼北台灣的中心就是新北市，未來三環六線接通後，就可串連台北港、基隆港、航空城等重要產業區，南環線與北環線、淡江大橋與八里輕軌將把新北串連起來，沿線進行重大都更、發展產業。

侯友宜表示，新北市可以帶動整個北台灣的發展，喊出「新北市起來，北台灣就起來，北台灣起來，全台灣就會起來」，台北、宜蘭、桃園和新竹互相幫忙，做什麼事情都全力以赴，一起共好。

侯友宜還當場化身新北市業務員，戲稱北市以前被稱為蛋黃區、新北市則被稱作蛋白區，但現在蛋白區的發展前景更佳，說「蛋黃」吃太多也不好，廣邀請工商團體到新北投資，還說到時候大家插旗都插好，要來就沒機會。

侯友宜最後說，自己是基層出身，不會有選票考量，認為改變城市是首長應負的責任，也是對城市、市民與台灣負責，「個性永遠不改，認真做事情而已」。

新北市長侯友宜與工商界大老互動。記者曾吉松／攝影
新北市長侯友宜與工商界大老互動。記者曾吉松／攝影
工商協進會理事長林伯豐當面拱侯友宜出來選總統。記者曾吉松／攝影
工商協進會理事長林伯豐當面拱侯友宜出來選總統。記者曾吉松／攝影

侯友宜 林伯豐

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