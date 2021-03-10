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諷王定宇？柯志恩：李乾龍和江啟臣差22歲 是青銀共居最佳典範

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（右）與黨秘書長李乾龍（左）。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣（右）與黨秘書長李乾龍（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席江啟臣上任一周年，黨秘書長李乾龍與副秘書長柯志恩今天在中常會報告「黨務工作推動成果」。柯志恩表示，這一年來江啟臣與李乾龍在黨務上相互合作，相差22歲的兩人才是「青銀共居」的最佳典範，此話一出惹得現場中常委和媒體哄堂大笑，還有人拍手叫好。

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳相差17歲的「同居情」，被名嘴朱學恆酸「青銀共居，用身體實踐民進黨社會住宅的理想」、也有網友諷刺：「國瑜政見，定宇實踐」。

李乾龍聽完笑說，江啟臣是「小牛」、他是「老牛」。雖然在江啟臣領導下穩了腳步，却不表示前途已經平坦，國民黨面對的環境依然艱困，但要成想重返執政，國民黨不會繞過擋路的荊棘，也不會迴避風雨的沖刷，「我們會團結一致，邁開大步繼續向前行」。

李乾龍在會中表示，去年3月，國民黨面對的是大選失利、強敵環伺、人心渙散，隨時斷炊的窘境，前途滿佈荊莿，江啟臣就在這種艱困的環境中接任了黨主席，這一年來江不但穩住了大局，而且向前邁開了大步，尤其「反萊猪公投」及「公投綁大選」兩項公投連署，都獲得了民眾熱烈的迴響，將在8月進行投票，相信一定能獲得人民的支持。

李乾龍說，國民黨在面臨轉機的時刻，江啟臣宣布參選連任，因為他要做一位「造王者」，以無私的精神，為國民黨再起全力以赴。所謂「草木有本心、何須美人折」，不論外界如何評價他、批評他，他都堅持本心，不忘初衷為國民黨全力以赴。

李乾龍也期盼黨內上下放下私心，所謂「單絲不能成線，獨木不能成林」，「人心齊、泰山移」，更要有「萬里不惜死、一朝得成功」的決心，最後李乾龍以李白「行路難」中的一句詩：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」與各位先進共勉，讓國民黨齊心協力為國為人民勇往直前。

國民黨立委柯志恩。圖／取自臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自臉書

國民黨 李乾龍 江啟臣

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