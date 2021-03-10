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美前國務卿龐培歐訪台？ 外交部：目前未討論相關規劃

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
前國務卿龐培歐。美聯社
前國務卿龐培歐。美聯社

美國前國務卿龐培歐9日接受媒體訪問時表示，若哪天有機會造訪台灣會是很棒的事；外交部今天表示，誠摯歡迎龐培歐擇期來台灣進行訪問，目前台美雙方尚未討論龐培歐具體訪台的相關規劃。

龐培歐在國務卿任內抗中挺台形象鮮明，卸任後外界關心他會不會可能造訪台灣，龐培歐9日接受中央社專訪時表示，他不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方，他說若哪天有機會造訪那裡（台灣）會是很棒的事，那會是令人很享受的事。

外交部表示，我國政府由衷感謝龐培歐在任內對強化台美關係的重要貢獻與友好作為，我方極為珍惜與龐培歐的長遠友誼，也誠摯歡迎龐培歐擇期來台灣進行訪問。目前雙方尚未討論龐培歐前國務卿具體訪台的相關規劃。

外交部表示，邀請美國現任及卸任政府官員等政要訪問台灣，一直是我國政府對美工作重要的一環。未來外交部將視全球「武漢肺炎」（COVID-19）疫情發展，並依據疫情指揮中心相關規定，調整各項邀訪規畫，以持續與美方各界友人共同努力，穩健深化台美實質夥伴關係。

龐培歐 外交部 疫情

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